ANP Uitspraken Wilders getoetst door de rechter

SCHIPHOL - De rechtbank Den Haag begint maandagochtend in het Justitieel Complex Schiphol in Badhoevedorp aan het drie weken durende proces tegen PVV-leider Geert Wilders. De politicus is aangeklaagd voor belediging van Marokkanen op grond van ras en het aanzetten tot discriminatie en haat.

Door ANP - 31-10-2016, 3:24 (Update 31-10-2016, 3:24)

De locatie van het proces is om veiligheidsredenen gekozen, maar Wilders liet vorige week weten daarbij niet aanwezig te zullen zijn. Wilders ziet de vervolging als een politiek proces. Hij vindt dat over politieke standpunten in de Tweede Kamer moet worden gesproken worden en niet in de rechtbank.

Wilders wordt na een eerdere vrijspraak in 2011 nu vervolgd voor zijn uitspraken over 'minder Marokkanen' gedaan tijdens de campagne voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014.

In de eerste procesweek komen onder meer getuigen-deskundigen aan het woord. De eis van het Openbaar Ministerie wordt op 16 november verwacht.