ANP Familie verdronken Pool eist heropening zaak

ROTTERDAM - De familie van de begin dit jaar overleden 20-jarige Pool Tomasz Kosmala legt zich niet neer bij het oordeel van het Openbaar Ministerie dat de dood van de man een noodlottig ongeval was. Zijn familie vindt dat er nog steeds teveel onduidelijkheden zijn rondom zijn dood.

Door ANP - 31-10-2016, 6:26 (Update 31-10-2016, 6:26)

De nabestaanden hebben namelijk signalen dat andere mensen te maken hebben met dood van de man die dit jaar op nieuwjaarsnacht verdween. In maart werd zijn lichaam in het water van de Koningshaven in Rotterdam gevonden. Om het OM via de rechter alsnog te dwingen extra onderzoek te doen, zijn de nabestaanden een zogenoemde artikel 12-procedure begonnen. Dat heeft hun advocaat Sébas Diekstra laten weten. In zo’n procedure kan het hof de officier van justitie opdracht geven alsnog tot vervolging over te gaan.

Het OM schreef afgelopen juli aan de ouders van Tomasz dat er strafrechtelijk onderzoek is gedaan, maar dat hun zoon waarschijnlijk door een noodlottig ongeval om het leven is gekomen. Getuigen hadden echter verklaard dat zij Kosmala met een hoofdwond en ondersteund door twee anderen hadden gezien. Ook zou een man in januari in een Poolse winkel in Rotterdam bij het zien van een foto van Kosmala iets hebben gezegd als: die man heb ik geslagen.

Afluisteren

Bij het afluisteren van deze man door de politie was bovendien gebleken dat hij met iemand anders sms'te over de dood van Kosmala. Hierbij werd over en weer de suggestie gewekt dat de ander betrokken zou zijn bij de dood van jonge Pool. De politie hield een van de mannen aan en verhoorde beiden. Maar hieruit en uit verder onderzoek van onder meer telefoongegevens is volgens het OM geen verdere betrokkenheid gebleken.

Uit sectie op het lichaam van Kosmala is volgens het OM ook niet gebleken dat hij door geweld om het leven is gekomen. Zekerheid dat Kosmala is verdronken is er echter ook niet, sectie wees geen doodsoorzaak uit.

Omdat de familie vindt dat er nog teveel vraagtekens en mysteries rondom de dood van de man zijn, hopen zij via advocaat Sébas Diekstra het onderzoek alsnog te laten heropenen.