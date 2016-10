Restaurant beschoten in Amsterdam

ANP Restaurant beschoten in Amsterdam

AMSTERDAM - Een restaurant in de Amsterdamse Haarlemmerstraat is maandagochtend vroeg beschoten. In de ruiten van de horecazaak zitten kogelgaten. Onderzoek van de politie heeft geen sporen opgeleverd.

Door ANP - 31-10-2016, 11:08 (Update 31-10-2016, 11:08)

Rond 03.30 uur kwam er een melding bij de politie over een mogelijk schietincident in de straat. Onderzoek in de directe omgeving wees toen niets uit, maar nu blijkt dat het iets verderop plaatshad. De kogelgaten zijn door een voorbijganger aangetroffen.

Naast het restaurant zit een coffeeshop. De afgelopen tijd zijn in de hoofdstad meerdere wietzaken beschoten. Een politiewoordvoerder kon niet zeggen of de coffeeshop mogelijk het doelwit is geweest.