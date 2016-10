16 jaar geëist voor doodschieten oom en hond

DEN BOSCH - Tegen een 24-jarige man die bijna twee jaar geleden zijn oom in Rosmalen doodschoot, is maandag zestien jaar gevangenisstraf geëist. Volgens het Openbaar Ministerie schoot de man, ook uit Rosmalen, op 2 december 2014 zijn destijds 49-jarige oom dood op straat toen hij zijn hond aan het uitlaten was. De hond werd ook doodgeschoten. Twee maanden later werd de neef opgepakt.

Door ANP - 31-10-2016, 15:03 (Update 31-10-2016, 15:03)

De zaak is maandag in de rechtbank in Den Bosch behandeld. Het ging om een ,,koelbloedige liquidatie'', aldus de officier van justitie. ,,De verdachte heeft gebruikgemaakt van een scooter die niet terug te herleiden is naar de vorige eigenaar. Hij is met een wapen de woonwijk in gereden en heeft zes schoten afgevuurd. Niets wijst er op dat verdachte heeft gehandeld in een plotselinge opwelling.''

De uitspraak is maandag 14 november.