Mogelijk doorbraak in Posbankmoord uit 2003

ANP Mogelijk doorbraak in Posbankmoord uit 2003

HILVERSUM - Er is mogelijk een doorbraak in de zaak van de moord op Alex Wiegmink uit Drempt. De huisschilder werd in januari 2003 doodgeschoten op de Posbank bij Rheden, waar hij wilde gaan hardlopen. Zijn lichaam werd een paar uur later teruggevonden in zijn brandende auto in het Brabantse Erp.

Door ANP - 31-10-2016, 17:04 (Update 31-10-2016, 17:04)

Een coldcase-team van de politie heeft nu nieuwe aanknopingspunten gevonden, meldt misdaadverslaggever Peter R. de Vries op Twitter. Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond in de uitzending ook aandacht aan de moordzaak. Door met verbeterde technieken en nieuwe analyses naar de zogenaamde Posbank-moord te kijken, kan de politie in het tv-programma nieuwe aanknopingspunten voorleggen.

Wandelaars vonden het lichaam van de 44-jarige Wiegmink bij een bosgebied in het Brabantse Erp, in de kofferbak van zijn eigen auto. Later blijkt dat hij al op de Posbank moet zijn doodgeschoten. De politie vermoedt dat Wiegmink op de verkeerde tijd op de verkeerde plaats was, en dat er meerdere personen bij zijn dood zijn betrokken. In de loop der tijd zijn meerdere verdachten aangehouden en verhoord, maar tot een veroordeling kwam het nooit.