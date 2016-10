Aantal treinen rijdt niet vanaf Amsterdam CS

AMSTERDAM - Een aantal treinen rijdt maandagmiddag niet vanaf Centraal Station Amsterdam. Mogelijk komt dat door een werkonderbreking van machinisten en conducteurs.

Door ANP - 31-10-2016, 17:39 (Update 31-10-2016, 18:52)

Zij houden op Amsterdam Centraal van 17.00 tot 19.00 uur een zogeheten groot werkoverleg, waarin ze praten over hun onvrede over verschillende onderwerpen. Het gaat vooralsnog om vier treinen: naar Hoofddorp, Zwolle, Schiphol en Den Helder.

Op het station was het rond 17.30 uur niet chaotisch. Er reden ook wel treinen en er was geen sprake van volle perrons of lange rijen voor informatiepunten.

Volgens NS gaat het om een handjevol treinen dat tot nu toe is uitgevallen. Dat zei een woordvoerder kort voor 18.00 uur.

Hij zegt dat er meer dan honderd medewerkers bij het overleg op het station zijn. Van hen hebben er zo'n twintig ook daadwerkelijk het werk onderbroken, de rest had geen dienst.

De woordvoerder kon niet zeggen of het rustiger of drukker is dan tijdens een normale avondspits. Het beeld op omliggende stations zou hetzelfde zijn.