ANP A15 afgesloten na dodelijk ongeval

HARDINXVELD - De A15 is afgesloten in beide richtingen, na een tragisch ongeval maandagochtend vroeg, waarbij de chauffeur van een vrachtwagen is omgekomen. Het ongeluk gebeurde tussen Dordrecht en Gorinchem, ter hoogte van Hardinxveld-Giessendam. Volgens de politie reed de vrachtwagen bij wegwerkzaamheden tegen een groot waarschuwingsbord, waarna de vrachtwagen in brand vloog.

Door ANP - 1-11-2016, 4:18 (Update 1-11-2016, 4:18)

Een passagier kon op tijd uit de auto gehaald worden. Hij maakt het naar omstandigheden goed. De chauffeur van de vrachtwagen is bij het ongeluk overleden.

De brandweer is nog bezig met het blussen van de vrachtwagen en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk. Het is nog niet bekend hoe lang de weg blijft afgesloten.