ANP Sterke groei Nederlandse industrie

ZOETERMEER - De bedrijvigheid in de Nederlandse industrie heeft in oktober de sterkste groei laten zien in vijftien maanden. Dat blijkt uit cijfers die de Nederlandse Vereniging van Inkoopmanagers (Nevi) dinsdag bekendmaakte.

Door ANP - 1-11-2016, 9:12 (Update 1-11-2016, 9:12)

De inkoopmanagersindex die de bedrijvigheid weerspiegelt, klom naar een niveau van 55,7, van 53,4 een maand eerder. Een stand boven de 50 duidt op groei, daaronder op krimp. Daarbij nam de productie het sterkst toe sinds juli vorig jaar. Het aantal nieuwe orders klom in het hoogste tempo van de afgelopen vijftien maanden. Het merendeel van de groei kwam van Nederlandse orders, maar ook de exportorders namen behoorlijk toe.

Verder werd de werkgelegenheid bij productiebedrijven voor de twintigste maand op rij vergroot. Daarbij nam het aantal banen het sterkst toe sinds april 2011.