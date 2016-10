Scheringa betaalt 1 miljoen aan curatoren DSB

ANP Scheringa betaalt 1 miljoen aan curatoren DSB

ROTTERDAM - Voormalig DSB-topman Dirk Scheringa betaalt 1 miljoen euro aan de boedel van de in 2009 omgevallen bank. Ook zien Scheringa en zijn vrouw af van zo'n 10 miljoen euro aan vorderingen die ze bij DSB hadden ingediend. Dat is het resultaat van een regeling die de curatoren van DSB met Scheringa hebben getroffen.

Door ANP - 1-11-2016, 10:45 (Update 1-11-2016, 11:21)

De curatoren stelden de oud-politieman en ondernemer in 2012 al aansprakelijk en eisten miljoenen euro's van hem. Daarbij legden ze ook beslag op twee huizen. Die beslagen zijn met de schikking opgeheven.

Volgens de curatoren zijn het gedrag en de onkunde van Scheringa DSB fataal geworden, zo gaven ze eerder al aan. De topman investeerde veel in spelers voor voetbalclub AZ, een museum, een schaatsploeg en twee zakenvliegtuigen, terwijl zijn eigen financieel directeur had gewaarschuwd dat daar geen geld voor was.

Hans van Goor

Ook met voormalig operationeel directeur Hans van Goor is een regeling getroffen. Hij heeft afstand moeten doen van zijn resterende vordering ter waarde van ruim 270.000 euro. Scheringa en Van Goor zullen er ook aan meewerken dat de resterende waarde van de verzekeringspolis van de andere vroegere bestuurders en commissarissen van DSB aan de boedel zal toevallen.

De afwikkeling van het faillissement loopt al jaren. Eind vorig jaar werd duidelijk dat vrijwel alle schuldeisers DSB Bank hun geld terugkrijgen. Dat aanbod van de curatoren is inmiddels door vrijwel iedereen geaccepteerd, zo blijkt uit het 33e faillissementsverslag dat dinsdag werd gepubliceerd. De boedel van DSB heeft ook nog een hele voorraad leningen uitstaan, onder de handelsnaam Finqus. Het beheer van die portefeuille is de belangrijkste nog resterende taak van de curatoren.