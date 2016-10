Stroom cocaïne verontrust Rotterdam

ROTTERDAM - De Rotterdamse autoriteiten maken zich grote zorgen over bezuinigingen op de douane, juist nu het havengebied wordt geconfronteerd met een enorme toestroom van cocaïne. Dit jaar is al 12.000 kilo van dit verdovende middel onderschept in het Rotterdamse havengebied, een record.

Door ANP - 1-11-2016, 11:39 (Update 1-11-2016, 11:54)

Het Openbaar Ministerie zegt dinsdag mede namens de zogenoemde 'driehoek' van OM, politie en burgemeester Ahmed Aboutaleb in gesprek te willen met de douane over de situatie. ,,Het is niet voor de hand liggend om capaciteit te verminderen op het moment dat de smokkel van cocaïne fors toeneemt'', zegt Jeichien de Graaff namens het OM in Rotterdam. De douane wil in de haven anders gaan weken.

Volgens haar ligt het aantal vangsten van het Hit And Run Cargoteam (HARC) in Rotterdam, een samenwerkingsverband van de zeehavenpolitie, douane, FIOD en OM, ook dit jaar rond de zeventig. Zorgwekkend is de omvang van de cocaïnetransporten.

Opsporingssystemen

De douane wil met slimmere opsporingssystemen en minder mensen in de haven gaan werken. Die verschuiving past volgens de Rotterdamse driehoek niet in het criminaliteitsbeeld. Het OM onderschrijft het gebruik van innovaties bij de opsporing, maar vindt dat dat niet ten koste mag gaan van menskracht.

In de Maasstad wordt een toenemende verharding in de criminaliteit gesignaleerd. Zo worden twee liquidaties in 2014 rechtstreeks in verband gebracht met de cocaïnesmokkel. Ook heeft de douane te maken met een corruptieaffaire.