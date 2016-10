Artis verwelkomt zeldzame zwarte slingeraap

AMSTERDAM - Een bijzondere geboorte dinsdag in Artis. In het Kleine-Zoogdierenhuis kwam een zwarte slingeraap ter wereld. Het dier behoort tot de kwetsbare soorten en komt alleen voor in het tropisch regenwoud in het noordelijke deel van Zuid-Amerika, onder meer in Suriname.

Door ANP - 1-11-2016, 15:34 (Update 1-11-2016, 15:34)

De groep zwarte slingerapen in Artis telt drie vrouwtjes en een mannetje. Het is nog niet bekend wat het geslacht van de pasgeborene is. De draagtijd is ongeveer 7,5 maand, twee maanden langer dan bij vergelijkbare apensoorten. Het eerste half jaar houden de jonkies zich vast aan de moederbuik. Daarna verplaatsen ze zich naar de rug van de moeder.

De geboorte draagt bij aan het Europese fokprogramma van de diersoort. De afgelopen 45 jaar is het aantal slingerapen met dertig procent afgenomen. Dit loopt vermoedelijk de komende jaren nog verder terug.