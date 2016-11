Vergeefs beroep Laura Hansen op privacy

ROTTERDAM - De pro-formazitting van de strafzaak tegen de 21-jarige jihadverdachte Laura Hansen uit Zoetermeer is dinsdag in openbaarheid begonnen. De vrouw, die ervan wordt verdacht dat ze zich tussen 1 september 2015 en 12 juli 2016 in Irak en Syrië heeft aangesloten bij de terroristische organisatie IS, had via haar advocate tevergeefs aangedrongen op een zitting achter gesloten deuren. Wel besliste de rechtbank dat van haar geen tekeningen mogen worden gemaakt.

Hansen wist in juli te ontsnappen aan IS en meldde zich met haar twee zoons in het Koerdische gedeelte van Irak, waar ze werd opgevangen door de Peshmerga. De zaak trok brede aandacht doordat ze op de Koerdische televisie uitgebreid werd geïnterviewd.

Op de zitting verscheen de vrouw westers gekleed.

De officier van justitie heeft de rechtbank verzocht een psychiatrisch onderzoek in het Pieter Baan Centrum te gelasten.