Ondanks verzet verhuist onderdeel Defensie

DEN HAAG - Het ministerie van Defensie heeft definitief besloten om de Defensie Materieel Organisatie (DMO) uit Den Haag naar de Kromhoutkazerne in Utrecht te verhuizen. Dat heeft minister Jeanine Hennis (Defensie) dinsdag aan de Kamer laten weten. Er is veel verzet bij DMO tegen de verhuizing.

Door ANP - 1-11-2016, 18:11 (Update 1-11-2016, 18:11)

Met het besluit komt ,,een einde aan een lange tijd van onzekerheid en discussie'', aldus Hennis. DMO moet verhuizen omdat het nieuwe Kromhoutkazerne deels leegstaat. Dat kost het ministerie veel geld.

Tot de verhuizing was al in 2013 besloten, maar het personeel van DMO wist de verhuizing jaren te vertragen. De meeste werknemers van DMO wonen in of rond Den Haag en vrezen de reistijden. Ook zouden er te weinig werkplekken in Utrecht zijn. Het gaat om 1396 arbeidsplaatsen die verhuizen.

DMO gaat over de aankoop, instandhouding en afstoting van defensiematerieel voor marine, luchtmacht, landmacht en marechaussee.