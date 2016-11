Mannen met blauwe auto gezocht in Posbankzaak

ARNHEM - De politie zoekt twee mannen die waarschijnlijk in een blauwe Audi 80 reden in de zaak van de vermoorde huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt. Een van de mannen droeg mogelijk een zwart mutsje, dat is gevonden in de buurt van de plek waar de auto van Wiegmink met daarin zijn lichaam in brand werd gestoken, aldus de politie dinsdagavond.

Door ANP - 1-11-2016, 21:27 (Update 1-11-2016, 21:27)

Alex Wiegmink kwam in januari 2003 niet meer thuis na een rondje hardlopen op de Posbank in Rheden. 's Avonds vond de politie zijn lichaam in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De zaak is kortgeleden opgepakt door een coldcaseteam van de politie, dat deze nieuwe aanwijzingen vond.