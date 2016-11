Aanhouding na liquidatie in De Meern

UTRECHT - De politie heeft een 53-jarige man uit Rotterdam aangehouden wegens mogelijke betrokkenheid bij de moord in juni op de 70-jarige Wout S. Dat is dinsdag bekendgemaakt in het televisieprogramma Opsporing Verzocht.

Door ANP - 1-11-2016, 22:27 (Update 1-11-2016, 22:27)

Volgens een politiewoordvoerder gaat het om de man die eerder te zien was op beelden in het programma. Te zien was toen dat iemand een auto stal bij een garagebedrijf in Waalwijk. Die auto werd later gebruikt bij de liquidatie van Wout S. Het slachtoffer werd in juni bij zijn huis in De Meern doodgeschoten. De politie vond later een uitgebrande vluchtauto terug in Woerden.

Wout S. overleefde twee jaar geleden nog een liquidatiepoging op ongeveer dezelfde locatie. Hij werd toen met een automatisch wapen op klaarlichte dag beschoten en raakte zwaargewond aan zijn borstkas, hals, buik en armen.