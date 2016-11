Toch meer variatie in werk voor NS’ers

UTRECHT - Machinisten en conducteurs van de NS krijgen toch meer variatie in hun werk. Dat is een van de uitkomsten van overleg tussen de Nederlandse Spoorwegen en de vakbonden VVMC, FNV, CNV dinsdag.

Door ANP - 1-11-2016, 23:50 (Update 1-11-2016, 23:50)

De partijen spraken over de werkpakketten voor de dienstregeling van 2017. Spoorpersoneel was bang dat met de nieuwe dienstregeling, die op 11 december ingaat, ook het 'rondje om de kerk' terug zou komen. Met de term wordt bedoeld dat machinisten en conducteurs vaste routes moeten rijden.

Juist maandag nog hielden machinisten en conducteurs een werkonderbreking op Amsterdam Centraal Station. Een aantal treinen reed daardoor even niet.

Volgens de NS is er geen sprake van het invoeren van een variant op het 'rondje om de kerk', maar was er inderdaad niet voldoende variatie in die werkpakketten. Daarom worden op korte termijn al aanpassingen gedaan. Ook voor de langere termijn onderzoekt NS of het mogelijk is om opnieuw te plannen waardoor nieuwe werkpakketten per april volgend jaar in zouden kunnen gaan.

Op 5 november komen spoorwerkers en de NS bij elkaar om nog meer verbeteringen te kunnen bereiken. De bonden zullen na deze 'knip- en plaksessie’ hun leden raadplegen, zo lieten ze dinsdag weten.