Haagse Crossing Border Festival van start

DEN HAAG - Het is een van de grootste literatuur- en muziekfestivals van Europa: het Haagse Crossing Border Festival. De 24ste editie staat op het punt van beginnen. Van woensdag tot en met zondag staan meer dan 100 (muziek-)optredens, interviews en readings gepland op verschillende karakteristieke locaties in de hofstad. Of zoals de organisatie zelf zegt: ,,alles op loop-, rol- of kruipafstand van elkaar in hét culturele hart van Den Haag".

Door ANP - 2-11-2016, 2:25 (Update 2-11-2016, 2:25)

Het doel van Crossing Border is om een brug te slaan tussen grote namen en nieuwe talenten uit de literatuur- en muziekwereld.

Voor de editie van 2016 zijn bekende namen aangetrokken als Ronald Giphart, Arnon Grunberg, Leon Verdonschot en Dandelion. Ook is er een speciale boekpresentatie van frontman Barry Hay van The Golden Earring, die vertelt over zijn roerige leven met seks, drugs en rock 'n roll.