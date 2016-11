Bij grote ramp vanaf 2020 geen sirene meer

DEN HAAG - De sirenes die elke eerste maandag van de maand precies om 12.00 uur overal in het land loeien als test, verdwijnen per 1 januari 2020. Dat heeft minister Ard van der Steur (Veiligheid en Justitie) aan de Tweede Kamer laten weten.

Door ANP - 2-11-2016, 12:00 (Update 2-11-2016, 13:05)

Het was al bekend dat dit systeem zou worden uitgeschakeld, maar het was nog niet bekend wanneer.

In de toekomst wordt bij grote rampen alarm geslagen via onder meer calamiteitenzenders, geluidswagens, NL-Alert en sociale media. Het voordeel van deze communicatiemiddelen is dat ze veel gerichter kunnen worden ingezet.

,,Daardoor weten mensen niet alleen wat er aan de hand is, maar ook wat ze op dat moment het beste kunnen doen'',aldus het ministerie dinsdag.

Er zijn meer dan 4200 sirenes, het zogenoemde Waarschuwings- en Alarmeringssysteem (WAS). Deze palen worden ontmanteld als het systeem over drie jaar verdwijnt.