Schoorsteenpieten omringen Sint in Amsterdam

AMSTERDAM - Sinterklaas laat zich dit jaar bij zijn intocht in Amsterdam omringen door hoofdzakelijk schoorsteenpieten. Zeker driekwart van de Amsterdamse pieten zal geschminkt zijn met roetvegen en niet meer helemaal zwart. Dat heeft hun woordvoerder Pam Evenhuis woensdag bevestigd na een bericht van NU.nl.

Door ANP - 2-11-2016, 12:29 (Update 2-11-2016, 12:29)

Vorig jaar was de helft van de Amsterdamse pieten een schoorsteenpiet, in 2014 was het een kwart.

Sinterklaas komt op zondag 13 november aan in de hoofdstad. Het belooft een parade van zo'n veertig schepen te worden, aangevoerd door de stoomboot met de goedheiligman aan boord. Ook worden honderden bootjes van Amsterdammers verwacht in het gevolg van de sint. Een dag eerder zet Sinterklaas voet op Nederlandse bodem tijdens de landelijke intocht in Maassluis.