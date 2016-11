Van Rijn vindt 'plascontract' onacceptabel

DEN HAAG - Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) vindt het niet acceptabel dat een verpleeghuis in Hellevoetsluis vastlegt hoe vaak bewoners per dag naar het toilet kunnen.

2-11-2016

,,Zeker bij aspecten zoals toiletgang die zeer bepalend zijn voor de kwaliteit van leven en het zelfrespect van de cliënt moeten bewoners erop kunnen vertrouwen dat hun wensen worden gevolgd. Het reguleren van toiletgang staat hier ver vanaf en is strijdig met waardig leven'', stelt Van Rijn woensdag. De bewindsman reageert op de Tweede Kamer die eerder op de dag opheldering eiste over het plasbeleid in het tehuis.

,,In wat voor land leven we?'', vroeg Henk Krol (50PLUS) zich af. Schandalig, vond Geert Wilders (PVV). ,,Je moet er toch niet aan denken dat je ouders eerst een plascontract moeten tekenen voordat ze naar het verpleeghuis mogen. Hier moet vandaag nog duidelijkheid over komen'', aldus Sjoerd Potters (VVD). ,,Dit belachelijke gedrag van het verpleeghuis moet vandaag nog stoppen. Zo gaan we niet met onze ouderen om.''

Individuele gevallen

Een woordvoerder van verpleeghuis Grootenhoek, onderdeel van zorginstelling Careyn, benadrukte dat de toiletafspraken geen algemeen beleid zijn, maar dat in individuele gevallen in een zorgplan wel afspraken worden gemaakt. Daarbij gaat het om een deel van de bewoners in het verpleeghuis die lijden aan dementie of incontinentie. Als patiënten dat wensen, kunnen de toiletafspraken worden aangepast, aldus de woordvoerder.

Van Rijn heeft contact gehad met de raad van bestuur van het verpleeghuis en die heeft aangegeven dat bewoners naar het toilet kunnen wanneer zij dat willen. Van Rijn heeft geëist dat dit ook in de praktijk echt gebeurt.