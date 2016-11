Politie komt met nieuws over Posbankmoord

APELDOORN - Er zijn ontwikkelingen in de zogeheten Posbankmoord. Dat valt op te maken uit een uitnodiging van de politie Oost-Nederland voor een persbijeenkomst woensdagavond in Apeldoorn. De politie zal daar nieuws bekendmaken over deze zaak, die draait om de moord op Alex Wiegmink in 2003.

Het tv-programma Opsporing Verzocht besteedde dinsdagavond aandacht aan deze cold case. Er kwamen woensdag 25 tips binnen. Justitie heeft een beloning van 20.000 euro uitgeloofd voor de gouden tip.

De politie zoekt vooral twee mannen die zaten in een blauwe Audi die mogelijk meer weten over de moord op de 44-jarige huisschilder Alex Wiegmink uit Drempt. Wiegmink kwam in januari 2003 niet meer thuis van een rondje hardlopen op de Posbank. 's Avonds vond de politie zijn verbrande lichaam in zijn uitgebrande auto in het Brabantse Erp. De zaak is onlangs opgepakt door een coldcaseteam van de politie, dat nieuwe aanwijzingen vond.