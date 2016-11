Den Haag voert anoniem solliciteren in

DEN HAAG - Den Haag gaat door met anoniem solliciteren. De gemeente heeft dat uitgeprobeerd en de proef is zo goed bevallen, dat het nu definitief ingevoerd wordt. De hofstad heeft dat woensdagavond laten weten naar aanleiding van berichtgeving van Nieuwsuur.

Door ANP - 2-11-2016, 23:01 (Update 2-11-2016, 23:01)

Wanneer iemand in de eerste helft van dit jaar solliciteerde bij de gemeente Den Haag, maakten ambtenaren de naam, de geboorteplaats en het geboorteland onleesbaar op de sollicitatiebrief en het curriculum vitae. Pas daarna ging de informatie naar de sollicitatiecommissie. Dat moest voorkomen dat sollicitanten bij de eerste selectie werden beoordeeld op afkomst in plaats van op hun werkervaring en opleidingsniveau.

Volgens een onderzoek dat Den Haag heeft laten uitvoeren, hebben meer allochtonen gesolliciteerd dan vorig jaar. De gemeente nam ook meer allochtonen in dienst, maar is het niet duidelijk in hoeverre dat te danken is aan anoniem solliciteren.