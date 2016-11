Aantal nertsen weer onder 1 miljoen

DEN HAAG - Bij Nederlandse nertsenfokkerijen was 1 april van dit jaar het aantal moederdieren met ruim 100.000 afgenomen tot 919.000. Met deze daling van 10 procent op jaarbasis kwam dit aantal voor het eerst sinds 2012 weer onder de 1 miljoen uit, blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Door ANP - 3-11-2016, 2:23 (Update 3-11-2016, 2:23)

In 2012 nam het parlement een wet aan waarin de nertsenfokkerij per 2024 wordt verboden. Er geldt nu een afbouwperiode tot 2024. Tegen de wet loopt nog wel een rechtszaak bij de Hoge Raad.

Nertsen paren op de fokkerijen doorgaans in maart, waarna in april de jongen komen. In november en december worden de dieren gedood en van hun pels ontdaan. Nertsen die geschikt worden gevonden voor het fokken overleven de winter tot de volgende paringsperiode.

De meeste moederdieren (ruim een half miljoen) zaten in Noord-Brabant. In deze provincie zit ook de 'nertsenhoofdstad' van Nederland; de gemeente Gemert-Bakel is goed voor 221.000 moederdieren.