Nieuwe brugbediening in Groningen na fataal ongeluk Zaandam

GRONINGEN - Na het fatale brugongeluk in Zaandam wordt in Groningen het systeem vervangen waarmee de bruggen op afstand kunnen worden bediend. Bij een van de zestien bruggen die vanuit het Havenkantoor worden bediend, wordt nu nog gewerkt met een verouderd systeem, net als in Zaandam, en dat is aan vervanging toe.

Dat meldt RTV Noord.

Het hele systeem had op termijn vervangen moeten worden, maar door conclusies die de Onderzoeksraad voor de Veiligheid trok in Zaandam, gebeurt dit nu eerder. De raad oordeelt dat een helder beeld van de situatie en omgeving nodig is.

Bij het huidige systeem in Groningen hebben brugbedieners een kleiner scherm met slechter zicht. Het kost 240.000 euro om de brugbediening in Groningen aan te passen.