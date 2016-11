Zeehond uit Veluwemeer gehaald

NIJKERK - De zeehond die al een aantal dagen rond zwom in het Veluwemeer is uit het water gehaald. Een medewerker van het Zeehondencentrum Pieterburen heeft het jonge vrouwtje kunnen vangen.

Door ANP - 3-11-2016, 11:06 (Update 3-11-2016, 11:06)

De zeehond liet zich dinsdag voor het eerst zien bij een bungalowpark in Nijkerk. In eerste instantie leek het beestje in een redelijke conditie, maar na observatie bleek ze volgens Pieterburen last te hebben van een longworminfectie. Omdat ze ook rondzwom in druk gebied werd besloten om het dier te vangen.

Medewerkers van de Dierenambulance en een expert van de EHBZ (Eerste Hulp bij Zeezoogdieren) probeerden het woensdag al. Een medewerker van het Zeehondencentrum Pieterburen slaagde er donderdagochtend in het dier uit het water te halen. Ze wordt nu verder onderzocht.