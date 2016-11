COC blij: koninklijk bezoek 'steun in de rug'

AMSTERDAM - Koning Willem-Alexander bezoekt eind deze maand in Amsterdam het jarige COC. De belangenvereniging voor lesbiennes, homo's, biseksuelen en transgenders (LHBT's) is erg blij met zijn komst. Voorzitter Tanja Ineke noemt het koninklijke bezoek een ,,bijzondere steun in de rug voor LHBT’s in Nederland en de wereld op de weg naar acceptatie en gelijke rechten''.

Door ANP - 3-11-2016, 11:17 (Update 3-11-2016, 11:17)

Aanleiding is het zeventigjarige bestaan van COC Nederland, dat daarmee naar eigen zeggen de oudste nog bestaande LHBT-organisatie ter wereld is.

De koning gaat tijdens zijn bezoek op 22 november in gesprek met mensen uit diverse groepen ,,waar acceptatie vaak nog achterblijft'', liet de Rijksvoorlichtingsdienst donderdag weten. Dan gaat het bijvoorbeeld om jongeren, ouderen en mensen met een religieuze achtergrond. Ook spreekt Willem-Alexander met vrijwilligers en medewerkers van het COC.