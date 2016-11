Amsterdam wil cruiseschepen uit centrum weren

AMSTERDAM - Amsterdam wil de cruiseterminal verplaatsen naar een plek buiten de binnenstad. Dit is nodig om de grote massa bezoekers die de hoofdstad momenteel aandoet, beter te spreiden. Dat zei wethouder Kajsa Ollongren (economie) donderdag in een speech tijdens het Havendebat.

,,Als we serieus werk willen maken van de spreiding van toerisme, dan is er geen plaats meer voor de grote cruiseschepen in het hart van de stad'' meent de wethouder. ,,Het zeventiende eeuwse Amsterdam is niet gebouwd voor al die toerbussen die in de rij staan om deze mensen van cruiseschip naar de Dam of de Wallen te brengen. Het past gewoon niet. De binnenstad moet worden ontlast.''

De drukte in de binnenstad is veel Amsterdammers een doorn in het oog. Het stadsbestuur werkt er dan ook hard aan om de bezoekers meer te verspreiden.