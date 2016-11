Kabinet: arrestaties Turkije zeer zorgelijk

DEN HAAG - De arrestatie van pro-Koerdische parlementariërs van de HDP in Turkije is ,,zeer, zeer zorgelijk", aldus vicepremier Lodewijk Asscher vrijdag. ,,In een democratie is het arresteren van politieke tegenstanders een heel ongezond teken van de staat van die democratie, dus dat is niet normaal.''

4-11-2016

Volgens de Turkse autoriteiten weigeren de arrestanten een verklaring af te leggen over misdaden die in verband worden gebracht met ,,terroristische propaganda''. In mei werd de immuniteit van de 59 HDP-parlementariërs al opgeheven. Ze is in grootte de derde partij in het parlement.

Turkije moet de beginselen van de rechtstaat respecteren, vindt Asscher. Sinds de mislukte couppoging medio juli treedt de Turkse regering hard op tegen alle tegenstanders. Het kabinet wil in gesprek blijven met Turkije en met het land blijven samenwerken.