ANP 'Voor kerst einde aan ronselen Schiphol'

HAARLEMMERMEER - Burgemeester Theo Weterings van de gemeente Haarlemmermeer verwacht dat er voor de kerst een oplossing is om taxi-ronselaars op Schiphol tegen te gaan. ,,Er wordt hard aan gewerkt om in ieder geval voor de kerst met een oplossing te komen en een lijn te kunnen presenteren van wat we gaan doen'', zei hij vrijdag in een interview met de Amsterdamse zender AT5.

Door ANP - 4-11-2016, 19:28 (Update 4-11-2016, 19:38)

Tot die tijd vinden er op de luchthaven intensieve controles plaats, waarbij taxichauffeurs zonder vergunning voor de officiële standplaats forse boetes kunnen krijgen. De eerste zogenoemde veegactie was donderdag, waarbij 28 parkeerboetes werden opgelegd, een persoon werd aangehouden omdat hij niet meewerkte aan de controle en meerdere ronselaars vertrokken.

Weterings: ,,Is dit voldoende? Nee, want dan zijn er andere maatregelen nodig.'' De acties gaan echter door totdat er een oplossing is gevonden.