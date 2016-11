De Appel kan niet door 'voor een appel en ei'

DEN HAAG - De Haagse toneelgroep De Appel, die de komende weken volle zalen trekt met een eigen bewerking van Hamlet van Shakespeare, houdt op te bestaan. Dat lijkt niet meer te voorkomen nu de gemeenteraad vrijdagavond laat heeft besloten de subsidie van 1,9 miljoen euro stop te zetten.

Door ANP - 5-11-2016, 1:02 (Update 5-11-2016, 1:02)

De beroemde versregel uit Hamlet, To be or not to be (that is the question) was al jaren akelig actueel voor het gezelschap. Dat opereert vanuit een oude Scheveningse paardenstal en weet al tientallen jaren een groot en trouw publiek voor zich te winnen.

De beslissing om af te zien van subsidie is onderdeel van het kunstenplan waarin Den Haag voor de komende vier jaar het beschikbare geld verdeelt. Eerder liet het college weten niet meer te voelen voor financiële steun aan De Appel. Dat hoopte nog op een bijdrage van 750.000 euro om in afgeslankte vorm door te kunnen, maar ook dat voorstel is afgewezen.

De Appel, opgericht in 1971 door onder anderen Erik Vos en Carol Linssen, werd tot ver buiten de stadsgrenzen beroemd door marathonvoorstellingen als Faust (Goethe), De getemde feeks, Tantalus en Herakles. In 2012 kreeg de toneelgroep voor Herakles de Toneel Publieksprijs.