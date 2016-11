Belangrijke websites vaak slecht toegankelijk

ANP Belangrijke websites vaak slecht toegankelijk

UTRECHT - Nieuwssites, webwinkels en sites van energiebedrijven zijn vaak slecht toegankelijk voor blinden, slechtzienden en mensen met andere beperkingen. Die conclusie trekt Stichting Accessibility op basis van onderzoek naar honderd veelgebruikte Nederlandse webpagina's.

Door ANP - 5-11-2016, 8:51 (Update 5-11-2016, 8:51)

Een site voor iedereen toegankelijk maken, is nog een hele kunst. Eén foutje en een hele groep mensen kan een site niet bekijken. Zo is de helft van alle sites die de onderzoekers onder de loep namen niet met een toetsenbord te bedienen. Voor blinden is dat funest.

De overheid doet het relatief goed. Accessibility onderzocht zestien sectoren. Het best scoren informatiesites van gemeenten, de Rijksoverheid en volksvertegenwoordigingen zoals de Tweede Kamer.

De stichting noemt de resultaten zorgelijk. ,,Door de digitalisering van de samenleving worden mensen steeds meer afhankelijk van internet om zelfstandig deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Mensen met een functiebeperking dreigen hier de dupe van te worden.''