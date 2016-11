Fonds gaat hulp bieden aan tienermoeders

DEN HAAG - Een nieuw fonds moet tienermoeders financieel gaan ondersteunen. Het is zaterdag opgericht door de ChristenUnie en de Vereniging ter Bescherming van het Ongeboren Kind (VBOK).

Door ANP - 5-11-2016, 12:03 (Update 5-11-2016, 12:03)

,,Door hun financiële zorgen weg te nemen en ze te helpen met bijvoorbeeld huisvesting, bieden we ze hoop en een beter toekomstperspectief'', aldus fractievoorzitter Gert-Jan Segers van de ChristenUnie. ,,Als jonge moeders een moeilijke tijd doormaken, hebben ze geen baat bij een opgeheven vinger, maar bij een helpende hand, zodat ze verder kunnen.''

Jonge, onbedoeld zwangere vrouwen beschikken vaak niet over een goed sociaal netwerk. Ze komen daardoor in de knel en niet zelden leidt dat volgens de initiatiefnemers tot het afbreken van een zwangerschap, een gruwel in de ogen van de twee. Ze hopen binnen een jaar 100.000 euro bijeen te brengen via de website tienermoederfonds.nl.

,,De wachttijd om de financiën van deze jonge moeders via de gemeente op orde te krijgen, is te lang'', aldus VBOK-directeur Arthur Alderliesten. ,,Ondanks alle goede voorzieningen vallen zij in al hun kwetsbaarheid tussen wal en schip.''