'Jongeren met beperking van kastje naar muur'

ANP 'Jongeren met beperking van kastje naar muur'

DEN HAAG - Honderden kinderen en jongeren met een beperking krijgen niet de zorg en begeleiding die ze nodig hebben. Ze worden van het kastje naar de muur gestuurd, met alle gevolgen van dien. Dat harde oordeel velt de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland (VGN).

Door ANP - 5-11-2016, 16:11 (Update 5-11-2016, 16:11)

Voorzitter Femke Halsema heeft een brandbrief over de kwestie geschreven aan haar oud-collega's in de Tweede Kamer en praat er zaterdagavond over in tv-programma Kassa. Ze stelt dat de helft van alle instellingen die zeer jonge kinderen begeleiden, van nul tot zes jaar, ervaart dat kinderen soms onterecht geen toegang krijgen tot de Wet langdurige zorg (Wlz).

Daarnaast vindt 40 procent van de instellingen dat gemeenten hun zorgplicht niet goed nakomen. Daardoor krijgen kinderen met ernstige beperkingen geregeld geen of te weinig hulp.

Als jongeren achttien worden en dus officieel volwassen zijn, vallen ze volgens de vereniging vaak tussen de wal en het schip. Dat komt doordat de Jeugdwet dan niet meer voor hen geldt. De vijftig aangesloten hulpinstellingen telden samen 560 jongeren die in de problemen kwamen toen ze achttien werden. ,,Die jongeren hebben bijvoorbeeld geen veilige plek om te wonen, ze hangen werkloos rond en sommigen glijden af naar criminaliteit.''

De VGN vindt dat gemeenten deze jongeren moeten blijven helpen op het gebied van wonen, werk en ondersteuning.