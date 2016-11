Ernstige aanrijding op N370 bij Groningen

GRONINGEN - Vier mensen zijn zaterdagavond slachtoffer geworden van een ernstig ongeluk op de N370 bij Groningen. Twee van hen raakten zwaargewond. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht. Wat de twee anderen mankeren is nog niet duidelijk.

Door ANP - 5-11-2016, 19:33 (Update 5-11-2016, 20:19)

Wat er precies is gebeurd is moet nog blijken. Volgens de politie gaat het om een bestelbusje dat op de Plataanlaan, in de richting van Bedum, tegen een betonnen pilaar is gebotst.