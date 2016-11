Wildplasser vergeet rijbewijs bij vlucht

ZUTPHEN - Een wildplasser in Zutphen heeft in de nacht van zaterdag op zondag een vluchtpoging niet goed gepland. De 25-jarige man uit Lochem had zijn rijbewijs al gegeven aan agenten die hem wilden beboeten, maar besloot in een opwelling toch maar de benen te nemen, aldus de politie op Facebook.

De man werd op heterdaad betrapt toen hij rond 03.30 uur tegen een woning stond te plassen. Toen agenten hem vroegen mee te lopen naar een beter verlichte plek ging hij ervandoor. Omdat de agenten zijn rijbewijs al hadden, zetten ze geen achtervolging in.

De wildplasser is welkom op het politiebureau om zijn rijbewijs op te halen en kan daar dan meteen de boete betalen.