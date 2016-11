Piet blijft bij meeste intochten zwart

HILVERSUM - Zwarte Piet is bij de meeste intochten in dorpen en steden zwart of bruin. Dat blijkt uit een rondgang van de regionale omroepen en de NOS. Van de 223 intochtcomités die zijn bevraagd, meldden er twee dat Sinterklaas bij zijn aankomst niet meer wordt vergezeld door Zwarte Piet. Dat geldt voor Heemstede en Amsterdam.

Door ANP - 7-11-2016, 6:54 (Update 7-11-2016, 6:54)

De hoofdstad heeft bij de intocht gekozen voor de schoorsteenpieten met een aantal donkere vegen in het gezicht. Amsterdam volgt hiermee het voorbeeld van RTL. De omroep heeft de traditionele pieten vervangen door de schoorsteenpiet.

In september riep Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer volwassenen op het uiterlijk van Zwarte Piet aan te passen, zodat Sinterklaas voor iedereen een kinderfeest is.