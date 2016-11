Drie vrouwen in top kandidatenlijst D66

DEN HAAG - Drie van de vier hoogste plaatsen van de conceptkandidatenlijst voor de Tweede Kamer van D66 worden bezet door vrouwen. Na lijsttrekker Alexander Pechtold volgen Stientje van Veldhoven, Ingrid van Engelshoven en Pia Dijkstra.

Door ANP - 7-11-2016, 8:38 (Update 7-11-2016, 8:38)

Dat maakte Pechtold maandag bekend in het televisieprogramma Goedemorgen Nederland. De volledige lijst wordt later in de ochtend naar buiten gebracht. De verkiezingen zijn op 15 maart. D66 zit momenteel met twaalf mensen in de Tweede Kamer.