ANP Koning dankt Nieuw-Zeeland voor steun in VN

WELLINGTON - Koning Willem-Alexander heeft Nieuw-Zeeland maandagavond (plaatselijke tijd) bedankt voor het deskundige advies en de ondersteuning tijdens de campagne voor een plek in de Veiligheidsraad. De koning deed dat in zijn speech tijdens het door gouverneur-generaal Dame Patsy Reddy aangeboden staatsbanket in Government House in Wellington.

Door ANP - 7-11-2016, 9:35 (Update 7-11-2016, 9:35)

Willem-Alexander ging ook in de op de eeuwenoude banden tussen beide landen. ,,Het is meer dan vriendschap die ons verenigt. Tienduizenden landgenoten van u en mij koesteren ook hun onderlinge familiebanden. Na de Tweede Wereldoorlog kwamen meer dan 40.000 Nederlanders hierheen, vaak gedreven door woningnood en gebrek aan toekomstkansen thuis. Na de Britten vormden zij de grootste groep immigranten. Hier vonden zij iets wat zij thuis misten: onbegrensde ruimte", aldus de koning.