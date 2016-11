Douanier wegens cokesmokkel voor rechter

ROTTERDAM - De van corruptie verdacht douanier Gerrit G. (56) staat deze maand met vier medeverdachten terecht voor het doorlaten van ladingen met verdovende middelen in het Rotterdamse havengebied. Voor de rechtbank in Rotterdam is maandagochtend het proces begonnen tegen het vijftal, dat wordt verdacht van smokkel van grote partijen cocaïne en hennep.

Door ANP - 7-11-2016, 11:30 (Update 7-11-2016, 11:30)

In tien zittingsdagen tracht de rechtbank duidelijk te krijgen hoe de vermeende omkoping van de douanier in elkaar heeft gezeten. De inwoner van Kwintsheul zou volgens de aanklacht tussen september 2014 en april 2015 tenminste 3400 kilo cocaïne hebben doorgelaten. Hij verdiende daarmee veel geld.

Behalve de douanier staan ook de Rotterdammer Dennis van den B. (45), René F (49) uit Schiedam, André van de L. (57) uit Utrecht en Willem A. (58) uit 's-Gravenzande terecht. De laatste zittingsdag is 25 november.