Hof waarschuwt OM in zaak dak FC Twente

ARNHEM - Het Openbaar Ministerie krijgt nog twee maanden de tijd om te besluiten of er een strafzaak komt rond het instorten van een deel van het dak van de Grolsch Veste, het stadion van FC Twente in Enschede. Bij dat ongeval in 2011 kwamen twee mensen om het leven. Negen anderen raakten zwaargewond. Het hof in Arnhem heeft het OM maandag gewaarschuwd dat de redelijke termijn voor het starten van een zaak overschreden dreigt te raken.

Door ANP - 7-11-2016, 13:09 (Update 7-11-2016, 13:09)

Het OM merkte in 2014 vier mensen en drie bedrijven aan als mogelijke verdachte in de zaak. Twee verdachten, de directeur van een bouwbedrijf en de toenmalige uitvoerder van het project, stapten dit najaar naar het hof omdat ze vinden dat de zaak veel te lang heeft geduurd. De vervolging die hun boven het hoofd hangt valt ze psychisch zwaar en daarom eisen ze dat het hof een einde aan de zaak maakt.

Het hof zou daar maandag een besluit over nemen, maar heeft het OM nog twee maanden uitstel gegund. Op 9 januari volgend jaar besluit het hof definitief, zo liet de voorzitter weten.

Het dak van de Grolsch Veste stortte in bij de uitbreiding van de tribunes. Achteraf bleek dat de dragende constructie niet in orde was.