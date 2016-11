Drie jaar en tbs voor verkrachten tiener Lisa

DORDRECHT - De 42-jarige Danny D. uit Koudekerk aan den Rijn is maandag veroordeeld tot drie jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor onder meer het weglokken en het misbruik van de tiener Lisa.

Door ANP - 7-11-2016, 15:10 (Update 7-11-2016, 16:08)

De rechtbank in Dordrecht acht bewezen dat hij het meisje vorig jaar zomer heeft meegelokt van een camping in het Gelderse Nieuw-Milligen, waar ze met haar familie verbleef. Ook staat misbruik van het meisje volgens de rechtbank vast. Maar verkrachting is niet bewezen, aldus de rechtbank.

De zaak van de destijds dertienjarige Lisa was vorig jaar volop in het nieuws. Ze werd een paar dagen na haar vermissing aangetroffen in een bus in Koudekerk aan den Rijn. D. lokte haar mee naar zijn huis. Daar werd zij door hem misbruikt. Ook misbruik van een andere minderjarige wordt door de rechtbank bewezen geacht.

De man, vader van twee kinderen, maakte via de chat vaker contact met minderjarige meisjes en deed zich voor als een veertienjarige jongen.