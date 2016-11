Monasch stapt uit PvdA-fractie

ANP Monasch stapt uit PvdA-fractie

AMSTERDAM - Jacques Monasch stapt per direct uit de PvdA-fractie in de Tweede kamer. Hij blijft voorlopig wel op eigen titel in de Tweede Kamer zitten. De regeringspartijen VVD en PvdA hebben door het vertrek van Monasch geen meerderheid meer in de Tweede Kamer. Samen hebben ze precies de helft, 75 van 150 zetels. Grote problemen worden daardoor vooralsnog niet verwacht.

Door ANP - 7-11-2016, 16:20 (Update 7-11-2016, 16:36)

Monasch zegt ook zijn lidmaatschap op van de PvdA, de partij waar hij tot voor kort nog wilde meedingen naar het lijsttrekkerschap. Hij maakte dat maandagmiddag bekend in Amsterdam. Hij gaf daar een toelichting op zijn besluit om toch niet mee te doen aan de lijsttrekkersverkiezing, die nu gaat tussen PvdA-leider Diederik Samsom en vicepremier Lodewijk Asscher.

Hij trok zich terug uit de lijsttrekkersverkiezing omdat er volgens hem alleen leden mogen meedoen, terwijl er eerder sprake zou zijn van open verkiezingen. Ook wilde hij het verkiezingsprogramma nog kunnen aanpassen als hij zou worden gekozen. Toen het partijbestuur aangaf hier niet op in te kunnen gaan, besloot hij zich terug te trekken.

Hij lag al langer overhoop met de partijleiding over de koers van de fractie en de partij. In maart gaf hij aan zich niet meer verkiesbaar te stellen voor de Kamer, maar vorige maand stelde hij zich tot veler verrassing kandidaat voor het lijsttrekkerschap.