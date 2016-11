Samsom: vertrek Monasch is jammer

DEN HAAG - PvdA-leider Diederik Samsom vindt het jammer dat Jacques Monasch maandag uit de Tweede Kamerfractie van de PvdA is gestapt. Het komt niet onverwacht, aldus Samsom. Hij wees er in dat verband op dat Monasch al toen die zich meldde voor de lijsttrekkersverkiezing bij de PvdA aangaf dat hij een heel andere koers wilde volgen.

Door ANP - 7-11-2016, 17:25 (Update 7-11-2016, 17:25)

,,Hij heeft nu kennelijk de conclusie getrokken dat hij de partij beter kan verlaten''', aldus Samsom, van wie dat niet hoefde. ,,Hij had ook een poging kunnen wagen om de koers van de PvdA bij te stellen in zijn richting. We zijn een democratische ledenpartij, elk lid kan daarover meespreken, en zeker als je lijsttrekker wilt worden, lijkt me dat de moeite waard.''

Dat de coalitie van VVD en PvdA door het vertrek van Monasch geen meerderheid meer heeft in de Tweede Kamer, ziet Samsom niet meteen als een groot probleem. ,,Het kabinet houdt in ieder geval het vertrouwen van de Kamer'', stelde hij. Samsom wijst erop dat het kabinet de afgelopen jaren al vaak was aangewezen op de steun van andere partijen om voorstellen ook door de Eerste Kamer te krijgen.