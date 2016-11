Tweede afsplitsing binnen de PvdA

ANP Tweede afsplitsing binnen de PvdA

DEN HAAG - Voor de tweede keer deze kabinetsperiode verlaat een zittend Tweede Kamerlid de fractie van de Partij van de Arbeid. Jacques Monasch kondigde maandag aan de fractie te verlaten en voorlopig alleen door te gaan in de Tweede Kamer, waardoor daar nu zeventien partijen en groepen in actief zijn.

Door ANP - 7-11-2016, 17:29 (Update 7-11-2016, 17:29)

In november 2014 werden Tunahan Kuzu en Selcuk Öztürk uit de fractie gezet. Dat gebeurde nadat zij openlijk hadden afgegeven op het integratiebeleid van PvdA-minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken). Het tweetal ging ook verder in de Kamer.

Ook bij de VVD was er een afsplitsing. Johan Houwers kwam in maart 2015 in de Kamer terug nadat hij met het OM had geschikt in een zaak over hypotheekfraude. De VVD wilde dat hij zijn zetel opgaf, maar Houwers weigerde. Fractievoorzitter Halbe Zijlstra sprak van ,,pure zetelroof''.

Ook vertrokken drie Kamerleden bij de PVV. Louis Bontes en Joram van Klaveren gingen samen verder, terwijl Roland van Vliet alleen verderging in de Kamer. En Norbert Klein moest weg bij 50PLUS.