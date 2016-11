Fietser overleden na botsing met tram

ROTTERDAM - Een fietser is maandagavond overleden nadat hij op de Middellandstraat in Rotterdam in botsing was gekomen met een tram. De man werd in kritieke toestand naar een ziekenhuis vervoerd waar hij korte tijd later overleed.

Door ANP - 7-11-2016, 19:29 (Update 7-11-2016, 19:29)

De fatale aanrijding had eind van de middag plaats. Een traumahelikopter kwam ter plaatse om medische hulp te verlenen. Over de oorzaak is nog niets bekend.

De veiligheidsregio Rotterdam Rijnmond had nog geen informatie over de identiteit van het slachtoffer. Het zou gaan om een oudere man.