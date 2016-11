Zorgen over toename crisisopname kinderen

ANP Zorgen over toename crisisopname kinderen

DEN HAAG - Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer maakt zich zorgen over de toename van het aantal crisisopnames in de gesloten jeugdzorginstellingen. Dit jaar is het aantal kinderen en jongeren dat gedwongen opgenomen moet worden gegroeid. Dat blijkt uit eigen onderzoek van Kalverboer.

Door ANP - 8-11-2016, 7:38 (Update 8-11-2016, 7:38)

Volgens de Kinderombudsvrouw blijken kinderen en ouders vaak niet te weten waar ze terechtkunnen als ze hulp nodig hebben of moeten ze lang wachten op hulp waardoor de problemen kunnen verergeren. Ook komt het voor dat de hulpvraag van een kind niet goed wordt ingeschat waardoor het geen passende hulp krijgt. Daarnaast zetten gemeenten soms te lang in op goedkopere lichte hulp terwijl zwaardere hulp nodig is. De situatie van een kind kan daarmee verslechteren en uitmonden in een crisissituatie.

Volgens het onderzoek zijn acht van de dertien instellingen nu zo'n 70 procent van de capaciteit kwijt aan crisisplaatsen. Vorig jaar was dit nog 50 procent.