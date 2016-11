Winterse buien trekken over land

ZEIST - Bewoners van het midden, oosten en zuiden van Nederland moeten woensdag rekening houden met sneeuwbuien. Dat meldt Weeronline.

Door ANP - 8-11-2016, 15:16 (Update 8-11-2016, 15:16)

Dinsdagochtend vroeg viel er voor het eerst dit seizoen sneeuw. Dat gebeurde in Groningen en Friesland. Later op de dag kwamen er ook meldingen van natte sneeuw binnen uit onder andere Beverwijk, IJmuiden en Velserbroek. Woensdag houden de buien volgens het weerbureau aan maar dit keer wordt de winterse neerslag in het midden, oosten en zuiden van het land verwacht.

,,Op de wegen leidt dit niet tot gladheid, maar het landschap kan in hoger gelegen gebieden zoals de Veluwe en de Limburgse heuvels tijdelijk wit kleuren'', aldus Weeronline.