2 jaar cel voor oplichten Leger des Heils

UTRECHT - De 37-jarige man die het Leger des Heils voor ruim acht ton heeft opgelicht om zijn gokverslaving te bekostigen, moet 24 maanden de cel in, waarvan acht voorwaardelijk. Dat heeft de rechtbank in Utrecht dinsdag bepaald. Hij is ook veroordeeld voor het vervalsen van de handtekening van zijn vrouw. Daarmee vroeg hij twee kredieten aan.

Door ANP - 8-11-2016, 15:17 (Update 8-11-2016, 15:17)

De man werkte voorheen bij het Leger des Heils. Tussen 2008 en 2014 vervalste hij stelselmatig lijsten met declaraties. Op de documenten vermeldde hij zijn eigen rekeningnummer die hij vervolgens tussen de 'normale’ betalingsopdrachten stopte en door de directeur liet ondertekenen.

Het Leger des Heils heeft ruim 850.000 euro schade geleden. De man moet dit, inclusief rente, terugbetalen. Ook moet hij zich laten behandelen voor zijn gokverslaving.