Koning: Emirates goedkoper en sneller

AUCKLAND - Koning Willem-Alexander heeft woensdagmiddag (plaatselijke tijd) in Auckland zijn driedaagse staatsbezoek aan Nieuw-Zeeland afgesloten. Aan het begin van de avond vliegt het koninklijk gezelschap met Emirates richting Nederland.

Door ANP - 9-11-2016, 6:43 (Update 9-11-2016, 6:43)

Volgens de Vereniging Nederlandse Verkeersvliegers (VNV) is vliegen met Emirates een verkeerde keuze. De koning zou volgens de VNV de alliantie KLM-Air France moeten ondersteunen. Willem-Alexander gaf aan waarom dit keer voor een andere maatschappij is gekozen. Emirates was sneller en goedkoper, aldus de koning.

Het koninklijk transport was ook voor de achtereenvolgende staatsbezoeken aan Australië en Nieuw-Zeeland onderwerp van discussie, omdat voor de zeven binnenlandse vluchten en het vervoer tussen beide landen het regeringstoestel was ingevlogen. Dat was aldus de RVD voordeliger dan het inhuren van een vliegtuig ter plekke of het aannemen van een aanbod van Australië om een toestel te gebruiken.