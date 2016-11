Onduidelijkheid blijft over dood baby Cuijk

CUIJK - De politie is nog niet klaar met het onderzoek naar de oorzaak van het overlijden van een baby dinsdagavond in een huis in Cuijk. Het kind werd onwel en overleed toen ambulancepersoneel naar het huis was gekomen om de moeder te helpen. De moeder werd naar het ziekenhuis gebracht en verblijft daar woensdag nog, aldus een politiewoordvoerder woensdag.

Door ANP - 9-11-2016, 8:54 (Update 9-11-2016, 8:54)

De omstandigheden waren reden voor de politie om een onderzoek te beginnen. Het forensisch onderzoek in het huis werd dinsdagavond afgerond.

Omdat de doodsoorzaak nog niet is vastgesteld wordt er vooralsnog niemand verdacht. Over de toestand van de moeder worden geen nadere mededelingen gedaan.